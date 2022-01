Gratis hjælp til flygtninge risikerer at lukke - ingen ledige lokaler i byen

- Vi kan se folks glæde og taknemlighed. Vi har lært en hel masse om fremmede kulturer og fået venner blandt dem. De snakker med os og viser, at de gerne vil os, og vi viser, at vi gerne vil dem, siger hun.



Bliver svært at finde nyt sted

Situationen med at genbrugsbutikken mangler et lokale at være i har været kendt i noget tid. Det er dog endnu ikke lykkedes at finde et nyt sted for dem at være, da det ifølge Hanne Nissen Toksvig, der er chef for udvikling, kultur og erhverv i Skanderborg Kommune, er rigtig svært at finde ledige lokaler.