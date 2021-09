Gasudslip i landsby: Ingen fare for eksplosion vurderer brandvæsenet

Et gasudslip i Stjær har her til formiddag sendt Østjyllands Brandvæsen og gasselskabet på arbejde, efter en stikledning er blevet gravet over.

Meldingen indløb til Østjyllands brandvæsen klokken 10.37, og de sendte straks folk til landsbyen vest for Aarhus.

På ulykkesstedet på Stjær Bakker kunne brandvæsenet konstatere, at godt nok siver der gas ud, men den er ikke antændt. Området er nu afspærret.

- Det er en gasledning, der er gravet over ind til en bolig. Det sker af og til, fortæller Johnny Damgaard, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Holder øje med udsivende gas

Gasselskabet blev alarmeret samtidig med brandvæsenet og er nu på vej til stedet, så de kan grave ned og klemme ledningen sammen og derved stoppe lækagen, forklarer operationschefen.