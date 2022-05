Gardiner bliver til gitter: Sådan kommer Mette ud af mørket

Bandmedlemmerne får virkelig også brudt nogle grænser. Til sommer skal de blandt andet optræde på Sølund Musik-Festival, som samler op mod 30.000 gæster.



- Jeg kan tydeligt mærke, at de flytter sig. De bliver mere sociale og er bedre til at være sammen med andre mennesker, uden de skal være nervøse og trække sig, siger underviser Uffe Laursen.

Et uforpligtende tilbud

Musik er et af de tilbud, som Væksthuset tilbyder i Hørning. Det er en del af Socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune.

Her har de også yoga, mindfulness, udeliv og andre tilbud. 240 kommer forbi hver måned, og her er åbent for alle voksne, som er psykisk sårbare.

- Man skal se det som et sikkerhedsnet og en øvebane. Det er fuldstændig uforpligtigende, siger lederen af Væksthuset, Heidi Bach.

For et par år siden skulle man visiteres for at kunne benytte tilbuddene, men det blev lavet om i 2020. Her er åbent hver dag, og mandag og torsdag aften.

For Mette Lou Vestergaard betyder musikken og fællesskabet næsten alt.

- Musikken er min puls. Min kreative puls. Flødeskummet på lagkagen. Toppen der får det hele til at køre rundt, siger hun.