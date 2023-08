Går solo og vender endeligt samarbejde ryggen

- Det er en stor opgave, vi står med, og jeg håber, at turistaktørerne vil have forståelse for, at der bliver en indkøringsperiode, hvor man måske ikke helt kan få det, som man plejer, siger borgmester Frands Fischer (S) i en pressemeddelelse.

- Vi har brug for at samle turisterhvervet og i fællesskab få formuleret, hvad det er Skanderborg skal være kendt for, siger borgmesteren.



Lander mellem to stole

Flere lokale turistaktører har dog udtrykt bekymring for solomodellen.

- Jeg er brandærgerlig over, det ikke er faldet anderledes ud, siger formanden for Ejer Bavnehøjs Venner, Viggo Rasmussen, der til det sidste håbede på en anden løsning.



I gennemsnit er der årligt 50.000 gæster på højdepunktet.

- Jeg er bange for, at vi falder mellem stolene og folk kører udenom. Min pointe er, at vi skal arbejde sammen om det. Vi skal markedsføre på det niveau, vi kan lokalt. Og så må vi søge hjælp hos nogen, der har større muskler end os, siger formanden til TV2 Østjylland.

Kovending hos naboen

Silkeborg Kommune varslede tidligere på sommeren at melde sig ud sammen med Skanderborg, men vendte den aftale ryggen og lavede en kovending i 11. time. En kovending, som Frands Fischer kaldte "super uprofessionel".

Borgmesteren i Silkeborg Kommune, Helle Gade (S), mener blot, hun har passet sin opgave som borgmester.

Har Frands Fischer ret i, at I har handlet uprofessionelt?

- Der sker rigtig meget mellem de to møder. Jeg varetager som borgmester i Silkeborg Kommune hele kommunens interesser, og det har jeg gjort i det her tilfælde, sagde Helle Gade i juni.

Skanderborg Kommune vil i efteråret invitere turismeaktører til workshops om at udvikle en ny vision for turismen. 70 invitationer er på vej ud, oplyser kommunen. Opgaveansvaret for turismeudviklingen forankres i afdelingen udvikling, kultur og erhverv.