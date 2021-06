Frygtet fiskesygdom fundet i østjyske 'put and take'-søer: - Vi er rystede

De seneste uger er der fundet IHN-virus i fire dambrug i Syd- og Sønderjylland. To dambrug ved Holsted i Sønderjylland, et dambrug ved Stouby i Hedensted Kommune og et ved Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune er ramt af den frygtede fiskesygdom. Nu har smitten også spredt sig til Østjylland.