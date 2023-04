Frygter daginstitution er for lille inden den overhovedet er bygget

I Virring ved Skanderborg opleves en vækst i tilflyttere og udstykninger, og derfor skal der bygges en ny daginstitution til 25 millioner kroner. Men allerede inden det første spadestik er taget, så frygter borgerne, at den er for lille. - Den her nye midlertidige institution kan rumme 70 børn nu, og den nye blivende kan rumme 100 børn. Men i forhold til prognoserne og planerne for at udstykke herude, så lader det til, at den allerede er for lille, når den bliver bygget, siger formand for Virring Borgerforening, Morten Virring. På grund af bekymringerne indkaldte byens borgere kommunen til et dialogmøde tirsdag aften. - Derfor vil vi gerne i en konstruktiv dialog med kommunen, så det bliver gjort rigtigt fra starten. For ellers står vi i den samme situation igen, fordi de her prognoser har gang på gang slået fejl, siger Morten Virring til TV2 Østjylland.

Formand for borgerforeningen, Morten Virring, frygter, at prognoserne ikke holder og at en fremtidig daginstitution vil være for lille.

- Vi har brug for, at børnene kan passes lokalt Det lille forsamlingshus Virringhus var fyldt tirsdag aften, da de skulle diskutere fremtidens pasningsmuligheder i byen. En af de fremmødte var Rebekka Notlev, som er mor til to og med en lille ny på vej. - Vi har i byen brug for at børnene kan passes lokalt, sagde hun. Hendes ene pige bliver i dag passet i Hørning, hvor Rebekka Notlev selv arbejder, da de ikke kunne få plads i Virring. - Det er superfrustrerende, og det er svært at få til at gå op rent logistisk. Det ønsker jeg ikke, skal ske for andre og heller ikke det skift hun så skal gennemgå senere, når hun forhåbentlig får en plads lokalt.

quote Vi har besluttet, at vi bygger ud fra en løsning, så man kan bygge på, hvis det kommer dertil Søren Buch, chef for Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Kommunen: Der er tilstrækkelig kapacitet Til høringsmødet i Virringhus var chef for Børn og Unge i Skanderborg Kommune, Søren Buch, også mødt op for at komme i dialog med borgerne. Hvad hvis institutionen ikke er stor nok? - Vi har besluttet, at vi bygger ud fra en løsning, så man kan bygge på, hvis det kommer dertil. Der er ikke noget, der er fast besluttet endnu. Vi kalder det plug-and-play-løsninger, så man kan bygge til, hvis det viser sig, at der er det behov, sagde Søren Buch til TV2 Østjylland.

Den nyeste befolkningsprognose for skoledistrikt Virring. Der en stigning på ca. 100 børn i perioden. Det er ca. 15 børn mindre, end sidste års prognose viste, oplyser Skanderborg Kommune. Foto: Skanderborg Kommune (grafik)

I forhold til prognoserne så genberegner de hvert år, og her bygger kommunen efter en samlet kapacitetsopgørelse, hvor de ikke kun ser på Virring, men samlet i Virring og nabodistrikterne. - Så når vi kigger på Virring, Skanderborg by, Højvangen og Stilling, så er der tilstrækkelig kapacitet også ud i fremtiden, sagde Søren Buch.

Repræsentanter fra Skanderborg Kommune var mødt op for at komme i dialog med indbyggerne i Virring.

Hvis man som borger overvejer at flytte hertil, så kan man være sikker på at få pasning lokalt? - Nej, det kan man ikke. Man kan være sikker på at få en dagtilbudsplads i eget distrikt eller i nabodistriktet til Virring. Det er det, der ligger til grund for de anvisningskriterier, vi anviser på. Vil genbruge inventar Politikken i Skanderborg Kommune er, at man anviser til et dagtilbud i eget distrikt eller nabodistriktet, så de ikke skal bygge alt for meget nyt. - Politisk vil vi gerne have, at flest mulige kan få pasning tæt på, og at forældre helst ikke skal køre fra den ene ende til den anden af kommunen for at få passet deres børn. Men der skal også være en hvis form for fleksibilitet, siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Trine Frengler (S), til TV2 Østjylland.



Den røde cirkel angiver omtrentlig placering af den kommende daginstitution. Markeringerne er foreløbige, og kan ændres i processen, skriver Skanderborg Kommune. Foto: Skanderborg Kommune (grafik)

I forhold til den midlertidige daginstitution i Virring, så har det ikke været muligt at bygge den nye på samme matrikel. - Det kan virke fjollet, men det handler om, hvor kan man bygge hurtigst muligt. Forhåbentlig kan blandt andet udendørs legeredskaber og inventar flyttes med til den nye daginstitution, siger Trine Frengler, som også fortæller, at pavillonerne er lejet. Den nye daginstitution i Virring skal stå færdig i 2026.