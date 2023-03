Frygt for slag i ansigtet er en stopklods for mange kvinder

- Jeg forstår dem godt. Det er da vildt grænseoverskridende for de fleste mennesker at få et slag i ansigtet. Det er helt klart kardinalpunktet, når det gælder om at tiltrække flere kvinder til sporten. Nogen sidestiller de med vold, men for mig er boksning et spil helt på lige fod med fodbold og håndbold.

Sådan siger Lars Borch, der er formand for Skanderborg Bokseklub.

Her går de og drømmer om at se flere kvindenavne på medlemslisten. Lige nu er der kun to på selve bokseholdet og cirka 10 +38-årige på motionsholdet, hvor man laver bokselignende træning. Det er boksning uden at komme rigtigt i kamp, men hvor man godt kan tjatte til hinanden med den regel, at man ikke må ramme ansigtet.

I aftes havde klubben derfor inviteret alle interesserede kvinder til at kigge forbi klublokalerne på Finlandsvej, hvor de har til huse sammen med ungdomsskolen.

Her dukkede 15 kvinder op - de fleste fra taekwondo-klubben henne på Fælledlunden. Arrangementet kaldte de "Kvindernes Kampsportsdag".