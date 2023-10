Frustreret mor: Uden vaccine må børnene holdes hjemme fra skole

Hjemme hos familien Warberg-Kähler i Galten er en omgang influenza ikke noget, man tager let på.

Snotnæser, hoste og influenzasymptomer er forbundet med alvorlig fare. Familiens 14-årige datter, Sarah, lider af muskelsvind og er meget sårbar overfor infektioner.

- Det er virkelig, virkelig vigtigt, at både Sarah og resten af husstanden herhjemme får de vacciner, for Sarah er så sårbar, at hun kan blive væltet fuldstændig af influenza eller corona, siger Anne Mette Warberg-Kähler.

Og hun er ikke bekymret uden grund. For tre år siden resulterede en omgang influenza i en hård indlæggelse, hvor Sarah havde så svært ved at trække vejret selv, at hun skulle i respirator.

- Det er ikke for sjov. Så hvis børnene ikke bliver vaccineret inden vintersæsonen, så kan vi blive nødt til at holde dem hjemme fra skole, hvis deres klassekammerater er forkølede, selvom den slags koster i forhold til børnene sociale fællesskaber, siger Anne Mette Warberg-Kähler.

Hun er frustreret over, at hun endnu ikke har kunnet booke en tid til vaccination til sin 14-årige datter Sarah og sin 10-årige søn Magne.

20. september kunne hun og hendes mand booke vaccinationstider til dem selv, og fra 1. oktober har alle ældre over 65 år haft mulighed for at blive vaccineret. Hvis de da ellers er lykkedes med at få en tid på et af regionens vaccinationscentre eller et apotek.

Som noget nyt i år vaccinerer de praktiserende læger nemlig ikke.