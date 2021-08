Friplejehjem skyder op: Nu vil kommune være med - men det vækker bekymring

Frygter, der bliver skabt et A og et B-hold

Claus Leick mener også, at man kan risikere, at friplejehjemmene vil skabe en forskelsbehandling for de ældre.

- Hvis vi skal til at drive flere plejehjem, så kan jeg godt se, at det bliver de kommunale, som bliver taberne og ikke kan tiltrække personale nok. Og så får du et A- og B-hold af de ældre, siger han.

Samme bekymring har Karl-Erik Jørgensen.

- Jeg er bange for, at vores kommunale plejehjem får alle de tunge beboere, og dermed skabes der et dårligere miljø på vores kommunale plejehjem, og det synes jeg, er en smule uforskammet af vores byrådspolitikere, siger medlem af Seniorrådet Karl-Erik Jørgensen.

Er du ikke bange for, at de ældre bliver opdelt i et A og et B-hold?

- Overhovedet ikke. Vi har spurgt OK-fonden og Danske Diakonhjem på et dialogmøde, og sådan agerer de ikke. De skal tage en lige så stor andel af ekstra udfordrede borgere som de kommunale. Det stoler jeg på, når de siger det, siger socialudvalgsformand, Anders Rosenstand Laugesen.

Tirsdag den 10. august skal Socialudvalget arbejde videre med, hvilken retning og hvordan rammerne skal være for det videre arbejde med friplejehjem til Skanderborg Kommune.

Indtil videre er kommunen i dialog med OK-Fonden, Danske Diakonhjem og den selvejende institution Hårby Friplejehjem.