Fredagsklubben fejrer jubilæum: 2000 fredage i streg på samme bodega

Her sætter medlemmerne halvanden time af, og så får de sig alle sammen en enkelt kold øl.

- Vi vender lige ugen og får talt om det, der rører sig, siger han.

En tradition med stor betydning

Det er en tradition, der har utrolig stor betydning for Søren Kjeldsen Andersen, der er glad for at have et sted, han altid kan vende tilbage til.

- Vi har alle et familieliv og et karriereliv. Så det her (Fredagsklubben red.) er vores faste base i den her tumultariske verden, siger han og påpeger, at klubben vil fortsætte så længe medlemmerne er i live.

- Så må vi se, hvor mange fredage det ender med at blive, siger han.