Forældre i opråb: Brug for bedre hjælp til børn med skolevægring

Forældreorganisation: Mange familier oplever det samme

Skanderborg Forældreorganisation har indhentet beretninger fra syv familier i kommunen, som har lignende oplevelser, som familien Autzen. De ønsker hurtigere og bedre hjælp.



- Vi ved, at kommunen fortæller, at de er optaget af tidlig opsporing, og det hilser vi velkommen. Men det skal også følges af tidlig indsats, siger forkvinde for Skanderborg Forældreorganisation, Anna Opstrup Larsen.

Beretningerne har de givet til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget i Skanderborg Kommune.

- Forældrene fortæller, at man har et princip i kommunen om at sætte ind med så lidt indgribende indsats som muligt. Og det er tit ikke nok. Vi ønsker, at den tidlige indsats også er den rette indsats, siger Anna Opstrup Larsen.