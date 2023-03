For dyrt og dårligt: Kommunes drøm bliver ikke til noget

Kommunens drøm var derfor, at man kunne begynde opførelsen her og genhuse beboerne, mens det hidtidige plejecenter rives ned, og der også bygges på den grund.

Derfor smuldrer kommunens drømme om at få et nyt plejecenter samme sted som det nuværende Tjørnehaven.

For dyrt og for dårlige betingelser of beboerne.

Men med kommunens krav blev det altså for svært for entreprenørerne at opfylde kommunens ønske og økonomiske ramme.

- Det er da brandærgerligt. Nu bliver vi formentlig forsinket et eller to år afhængig af løsning, og det kommer med at knibe med prognoserne for ældre, siger Jens Szabo (V), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Fra 2,5 til fire

Udbuddet er annulleret, og der skal en helt ny lokalplan til, for at det kan bygges på den nuværende grund.



For at der bliver plads nok til blandt andet 225 parkeringspladser, skal der nemlig bygges i fire etager frem for de oprindeligt planlagte to og en halv, og sådan en ændring skal i høring, inden den eventuelt vedtages.

En anden løsning kan blive at finde en helt anden grund at bygge på.

I løbet af de næste par måneder skal de to muligheder undersøges ad administrationen, som skal se på, hvad der skal til, forklarer udvalgsformanden.



- Der skal både være plads til hjemmeplejens biler, medarbejdere, gæster og så videre, siger Jens Szabo.

- Noget af ideen er at åbne op, så de kan bruges af flere af byens borgere, og så skal der være plads til, at man kan parkere, siger han.



Udover plejeboliger skal de nye bygninger også huse servicearealer, arealer til sundhedsklinik, træningslokaler, forsamlingssal med café, hjemmepleje, fællesadministration samt tilhørende udearealer.

Det nye plejecenter i Galten får plads til 87 beboere.