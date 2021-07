Første dag med Småfest: Rammerne er mindre, men festivalstemningen er i top

- Vi har virkelig været igennem en hård kamp for at komme hertil med to festivalaflysninger og restriktioner. Men at stå her i dag og se, at vi kan udkomme på denne her måde og få lov til at lægge så mange kræfter i det her arrangement, som vi overhovedet kan, har været en fantastisk fornemmelse, siger talsmand for Smukfest, Søren Eskildsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nu åbner vi, og det føles godt.