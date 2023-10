Fodboldbane lukket i ugevis

Der faldt mange regndråber i Østjylland i tirsdags, og det har sat sine spor i Ry. Hos Ry Fodbold har de nemlig været nødt til at lukke deres kunstgræsbane i foreløbigt godt to uger. - Der har været et par kampe, som vi har måtte aflyse. Fremover bliver det også et problem, da der er mange kampe, der skal aflyses. Vi håber klart, at banen er renset til efter efterårsferien, siger Casper Dalhoff, som er en del af bestyrelsen hos Ry Fodbold. Også græsbanerne hos klubben har været oversvømmet som følge af uvejret, men kan nu så småt benyttes igen. Mudder og jord Men det er faktisk ikke de mange vandmængder, der er problemet på deres kunstgræsbane. Tæt på kunstgræsbanen er man ved at lave nogle nye fodboldbaner, som betyder, at kunstgræsbanen er nabo til en masse blotlagt jord. - I nærheden af vores kunstgræsbane, er de ved at få oprettet nogle nye fodboldbaner, så her er ikke beplantning. Det er bare muldjord, hvilket betyder, at der ikke er noget til at stoppe regnmængderne, siger Casper Dalhoff. Det betyder, at der derfor drev mudder og jord ned på kunstgræsbanen, da der tirsdag væltede ned med vand fra skyerne. Ry var et af de hårdest ramte områder i ikke bare Østjylland, men hele landet.

Det giver en udfordring for kampafviklingen, for der er lys på kunstgræsbanen, som man jo skal bruge i den her tid Casper Dalhoff, bestyrelsesmedlem, Ry Fodbold

Casper Dalhoff mener, at kunstgræsbanen umiddelbart burde være drænet for vand nu, men at man stadigvæk ikke kan spille på den på grund af jord og mudder. - Kunstgræsset kan ikke holde til, at der kommer jord ned i det. Hvis vi spiller i det jord og det mudder, der er der nu, vil vi ødelægge banen, siger Casper Dalhoff.

Ry Fodbold har både børne-, ungdoms- og seniorfodboldhold. Foto: Ry Fodbold