Flere stoppesteder for blaffere kan være på vej

Som den eneste østjyske kommune har man i Skanderborg opstillet skilte, der skal opmuntre til at blaffe. Men fremover kan der være mange flere såkaldte blafferskilte på vej.

Vejdirektoratet har nemlig godkendt skiltet "Blafferstoppested" på lige fod med andre vejtavler og skilte. Og det glæder Carsten Theede, stifter af Blaffernationen, der netop arbejder for at fremme transportformen.

- Jeg ser det som et skilt, der skal skabe mødesteder mellem fremmede, og en mulighed for at få en god snak. Og så er det jo bedre for miljøet, at man ikke kører alene i bilen, siger han.