Flere hundrede til middag hos naboen - og ingen kender hinanden

Der var nok ikke mange barnepiger og bedsteforældre, der kunne holde fri lørdag aften i Gammel Rye.

Godt 300 voksne i lokalsamfundet var nemlig taget ud på et lidt anderledes middagsselskab, hvor de skulle løbe fra hus til hus mellem forret, hovedret og dessert.

Læs også Mystisk boks med gamle pengesedler dukkede op i busk: Nu er ejeren fundet

Initiativet kalder de for 'running dinner', og det skal være med til, at endnu flere i byen lærer hinanden at kende og skabe et endnu større fællesskab. Det er delt sådan op, at man enten kan tilmelde sig som gæst eller som vært.

Gad vide om der kommer nogen, som ikke har været i det her hus før. Og det tror jeg, for jeg har ikke set jer før. Birgitte Nicolaisen, Gammel Rye

Det betød også, at Birgitte Nicolaisen og hendes mand, Claus Langergaard, ikke anede, hvem de fik på besøg som gæster, da de var værter til forretten.

- Vi kommer ikke på skolen eller i børnehaven, så jeg håber faktisk, der kommer nogle af dem, som er nye i byen. Det kunne være sjovt, hvis det er nogen af dem, man ikke lige kender, lød det fra Birgitte Nicolaisen, inden middagen gik i gang.

Sådan så middagsselskabet ud til forretten hos Birgitte Nicolaisen og Claus Langergaard.

Og det skulle vise sig, at det var nogle nye ansigter, der bankede på døren. Blant gæsterne var nemlig Ida Holm og Jacob Bach Jensen.

- Jeg havde lige sagt, at gad vide om der kommer nogen, som ikke har været i det her hus før. Og det tror jeg, for jeg har ikke set jer før, sagde Birgitte Nicolaisen til gæsterne efter deres første møde.

Man går ikke lige hen og prikker en ældre herre på skulderen i brugsen og spørger, om han vil komme til middag. Bettina Skidstad, Gammel Rye

Efter forretten skulle alle middagsgæsterne videre til andre værter for at indtage hovedretten. Ide Holm og Jacob Bach Jensen skulle videre til hovedretten, som Bettina og Lasse Skindstad stod for. Også her var der ingen, der kendte hinanden på forhånd.

- Jeg synes, det var lidt sjovt ikke at vide, hvem der kom. Også for at finde på, hvad vi skulle have at spise, fordi når der kommer familie eller venner, så ved man altid, hvad man kan servere, siger Bettina Skindstad.

Læs også Du er for lækker: Gaderne er fyldt med glade budskaber

Hun synes, det løbende middagsselskab er en oplagt mulighed for at få nye bekendtskaber.

- Dem, vi ellers mødes med og lærer at kende, det er dem, som har børn på samme alder, så man går ikke lige hen og prikker en ældre herre på skulderen i brugsen og spørger, om han vil komme til middag, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter hovedretten samledes alle 300 deltagere til fælles dessert og efterfølgende dans i hallen på Gammel Rye Skole.

Der var masser af lækker mad på tallerknerne, selvom værterne syntes, det var svært at finde på menuen, når man ikke kendte sine gæster på forhånd.