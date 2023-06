Badebro lukkes ved populær sø – er for farlig

Det er varmt for tiden. Faktisk rigtig varmt. Og derfor føler mange helt sikkert for en kold dukkert. Den kan man passende tage i Skanderborg Sø. Men så skal man være opmærksom på, at en del af badebroen er lukket.

Kommunen har nemlig følt sig tvunget til at lukke en del af badebroen ved Søbadet.

- Af sikkerhedsmæssige årsager bliver vi nødt til at reparere den yderste del af den faste badebro ved Søbadet i Dyrehaven, lyder det fra kommunen.