Festivalgæster nappede p-plads: Endte med skade på bilen

Der var sågar nogen, som parkerede på en brandvej. På grund af de få parkeringspladser i byen, var Bjørn Jørgensen nødsaget til at holde langt fra sit hjem eller på obskure steder. Sidstnævnte resulterede i, at hans bil fik en parkeringsskade.

I Bjørn Jørgensens lejlighedskompleks har beboerne tilknyttet parkering, som var afspærret for uvedkommende under festivalen, men folk parkerede der alligevel.

- Jeg vidste, at det kunne larme, og det er jeg også ligeglad med. Men det med parkeringen kom virkelig bag på mig, fortæller Bjørn Jørgensen om sin oplevelse med at bo i Skanderborg centrum under Smukfest.

- Hvis jeg skal møde klokken seks om morgenen og gå en kilometer for at komme hen til min bil, skal jeg jo meget tidligere op, siger Bjørn Jørgensen.

- Jeg er ved at kigge på lejlighed uden for byen. Der er nogle personlige ting, der gør, at jeg gerne vil flytte, men en af faktorerne er også, at jeg er så træt af, at jeg under Smukfest ikke kan parkere ordentligt, siger Bjørn Jørgensen.

Ifølge Søren Eskildsen, som er talsmand for Smukfest, har de rigeligt med parkeringspladser på markerne udenfor festivalen. Under årets festival var der sågar ledige pladser at finde derude.

- Problemet er, at nogle gæster vælger ikke at holde på de pladser, vi stiller til rådighed. Vi kommunikerer effektivt og bredt ud, at man kan parkere på vores langtids- og korttidsparkeringspladser, siger Søren Eskildsen.

Han erkender, at det er Smukfests ansvar at bidrage til, at der ikke opstår parkeringsudfordringer i Skanderborg under festivalen.

Dette gør de blandt andet ved at kommunikere massivt i forhold til parkeringsmulighederne. De stiller ifølge ham attraktive og effektive parkeringsmuligheder til rådighed.