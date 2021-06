Festivalarmbånd omdannes til skosåler

Det er andet år i træk, at gæsterne til Smukfest har måttet se langt efter fadøl og høj musik, så det betyder meget for den partnerskabsansvarlige, at de kan give lidt af stemningen tilbage til de mange festivalhungrende østjyder.

- Kan vi give vores trofaste gæster en lille smule af den stemning, som der plejer at være på festivalen, så er vi glade. Vi håber at kunne bringe gode minder tilbage til gæsterne, siger Allan Baunsgaard.

Kun fantasien sætter grænser

Tusindvis af armbånd bliver derfor nu klippet op, makuleret og støbt i gummisålerne på tre typer af sko.

- Det er klart, at det er ikke det her, der redder verden, men det er helheden af alt, vi gør, der rykker og gør en forskel. Vi håber at kunne være med til at sætte fokus på, hvad der er muligt inden for genanvendelighed, siger Carsten Holm, ejer af WODEN.