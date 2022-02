Feriepark deler vandene: - Det lyder science fiction-agtigt

Et nyt feriecenter med 80 feriehuse vil ifølge planerne sørge for over 100.000 overnattende gæster om året.

Hvad med mere liv og turister?

- Vi har tilpas med liv, og det er hyggeligt med de turister, som der er her, men det skal heller ikke blive for meget, siger Birgitte Jensen fra Ry, som er nervøs for, at det vil gå ud over naturen.