Familie ramt af pres på sygehuse - begge sønners operationer er udskudt

Stor frustration og bekymring

At drengenes operationer nu er udskudt til næste år, er til stor frustration for familien. De er pressede og bekymrer sig om, hvorvidt de udskudte operationer kan forværre drengenes helbred, og om det kan få konsekvenser på sigt.

- Særligt er vi bekymrede for, om aflysningerne medfører, at vores børns udfordringer forværres, og om chancen for at opnå et godt resultat af deres operationer bliver mindre, fordi de ikke udføres rettidigt, siger Maria-Louise Øst.