Færdselsuheld på motorvejen - ét spor spærret

Opdateret kl. 15.15: Vejen er genåbnet, og alle spor er igen farbare.

Fredag klokken 14.09 er der sket et færdselsuheld på den østjyske motorvej E45, som betyder, at kun to spor er farbart.

Det fremgår af live-trafikkort fra Vejdirektoratet.

Uheldet er sket i sydgående retning mellem afkørsel 53 Skanderborg S og afkørslen ved Ejer Bavnehøj. Der ventes tidligt at være ryddet op ved 15-tiden.

Det er uvist, om nogen er kommet til skade ved uheldet.