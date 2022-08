Ét opkald sikrede Martin drømmekoncert på Smukfest

For bandet, som kæmper for at slå rigtigt igennem, betyder det meget, at en stor festival som Smukfest også booker upcoming bands som dem.

- Det er godt, og sådan skal det blive ved med at være. For det er virkelig overladt til tilfældighederne, hvordan mindre bands bliver større i de her tider. Der er ikke nogen kvote eller noget system, som baner vejen eller giver nogen medvind, siger Martin Zeppelin.