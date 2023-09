Emil har ingen bærbar - mener skolen burde have en til alle

- Det er synd og meget øv, at der ikke er penge til at sørge for, at vi altid har adgang til en computer. Det er uretfærdigt, når nogen skriver på en hurtig, dyr Macbook, mens andre skriver på papir, siger han.

- Skolen har et princip om, at man skal tage sin egen computer med. Så jeg syntes, det ville være sjovt at gøre netop det, siger Emil Timm Meltvedt til TV2 Østjylland.

- Som forælder føler man sig afpresset til at købe en computer til sit barn. For jeg kan ikke se det anderledes, end at det er en ulempe for børnene, hvis deres forældre ikke har råd til at købe udstyret. I de timer, hvor opgaverne både kan løses i hånden eller computeren - hvis man da har sådan en, så kommer vi ikke udenom, at der en fordel i at have en computer med i tasken, siger hun til TV2 Østjylland.

Hun mener, at alle elever i udskolingen bør have adgang til en computer hver eneste dag, og at det er skolen, 'der skal være ansvarlig for selve pc'en, forsikring, service og opdateringer, samt it-sikkerhedforanstaltninger og eventuelle it-angreb.'

- Nogle gange kan det være okay at bruge computer i undervisningen, hvis man foretrækker det, selvom det ikke er nødvendigt og lige så godt kan klares uden. Og i de tilfælde har vi ikke computere til rådighed til alle, siger Pia Weedfald Hansen.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke efterlader nogen bag i bussen. Hvis vi planlægger, at der eksempelvis skal arbejdes med Geogebra (et matematikprogram, red.) en dag, så sørger vi for, at der er lånecomputere til alle, der ønsker det, siger hun til TV2 Østjylland.

Skoleleder Pia Weedfald Hansen fortæller, at der altid er lånecomputere til rådighed til de elever, der ikke har deres egen med, når undervisningen er tilrettelagt efter, at der skal bruges computer.

- Men det er selvfølgelig heller ikke sådan, at jeg synes, det er vigtigere end at have lærere nok eller støtte til elever med særlige behov. Men så må man som minimum italesætte, at skolen ikke kan tilbyde samme undervisning til alle, hvis ikke alle har en pc. Måske allerede, når børnene starter i skolen, så vi forældre er forberedt, siger hun.

Udover indkøb af computerne kommer der også udgifter til vedligehold, som der skal ansættes en it-vejleder til at servicere.



- Det kunne da være rart at give hver elev en computer, men det er en luksus, der ikke er økonomi til. Det er der ingen skoler i kommunen - og sikkert det meste af landet - der kan, siger Pia Weedfald Hansen.

Kan du forstå, at nogle forældre kan føle sig presset til at investere i en computer, fordi de bliver bange for, at det er en ulempe for deres børn at undvære?

- Jeg er ked af, at det føles som et pres. Og jeg forstår godt, at der er noget ulighed på spil, og at man som forælder kan være bekymret. Jeg har selv været mor på SU og kender godt til ikke altid at kunne købe nyt idrætstøj eller telefon til børnene.

- Jeg ville da ønske, vi havde så mange penge, at jeg bare kunne købe en computer til alle - eller nye stole, eller en lejrtur eller ansætte flere medarbejdere. Alt er en prioritering, og med de penge, vi nu engang har, er det altså sådan, at der ikke hver dag kan være en computer til alle. Der er andet, der er vigtigere.

Pia Weedfald Hansen så også godt, at Emil Timm Meltvedt mødte i skole med en stationær computer i en trillebør i går.

Og syntes, det var sjovt.

- Jeg synes, det er meget godt med et "humoristisk" indslag i en vigtig debat. For vi står jo i en situation, hvor vi hele tiden skal prioritere, hvordan vi bruger pengene i folkeskolen, siger hun.