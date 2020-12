Elever donerer legetøj til andre børn: - Jeg kan godt lide at give til folk, der trænger til det

Bæredygtig og ’væredygtig’

Skolen har dog ikke kun igangsat indsamlingen af aflagt legetøj, som skal gives til trængte familier, på grund af næstekærlighed.

Det handler blandt andet også om bæredygtighed. At vi ikke kun skal bruge og smide væk, men skolen vil også lære børnene noget helt nyt: At være ’væredygtig’.

- Det kan godt være, det er et nyt begreb. Rigtig mange har det svært, og lige nu handler det om, at vi kan være i noget sammen, og at vi kan være i noget, hvor vi hjælper hinanden, siger skolelederen og fortsætter:

- Jeg synes, det er fedt at mærke den velvillighed, der er, og jeg synes, det er fedt at man som skole også kan være en del af noget medborgerskab i en by som Ry, siger hun.

Lige nu ligger gaverne udenfor skolelederkontoret, men på søndag bliver de givet ud.