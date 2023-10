Efter flere forsinkelser: Nu er motorvejen genåbnet

Strækningen fra Skanderborg til Ejer Bavnehøj på motorvej E45 har været totalspærret siden lørdag aften klokken 19 på grund af vejarbejde.



Efter planen skulle motorvejen være genåbnet klokken 9, men det blev udskudt af flere omgange. Først lød meldingen, at motorvejen ville åbne klokken 10, men det blev udskudt til frokost.

- Desværre tager arbejdet længere tid end forventet og vejarbejderne på stedet forventer nu først at kunne genåbne motorvejen omkring frokost, skrev Vejdirektoratet på det sociale medie X.

Klokken 12.20 er motorvejsstrækningen dog genåbnet, og der er igen fri passage. Der er dog en del kødannelse på strækningen.

980 ton skal flyttes

Spærringen af vejen sker, da en bro skal rives ned og senere bygges op på ny for at give plads til flere spor på motorvejen.

- Broen skal rives ned i forbindelse med, at vi skal have bygget en ny bro på det samme sted, som er forberedt til den udbyggede motorvej, siger John Kjærgaard, der er projektchef i Vejdirektoratet.

E45 Østjyske Motorvej skal udvides fra fire til seks spor. Det er i den forbindelse, at Vejdirektoratet er gået i gang med at arbejde på de mange motorvejsbroer, hvoraf ni broer mellem Vejle og Aarhus skal rives ned og genopbygges for at gøre plads til de ekstra spor.





Det er den 980 ton tunge bro, der fører Horndrupvej over motorvejen syd for Skanderborg, der skal rives ned.

Det betyder også, at der ikke er en bro at køre over, før den nye er bygget færdig, hvilket direktoratet forventer færdigt i juli næste år.