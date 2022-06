Efter endnu flere aflysninger: Smukfest regner med Bieber

Sygdommen har nemlig tvunget stjernen til at udskyde flere koncerter på sin nordamerikanske tour, først i Toronto og Washington D.C., og natten til mandag dansk tid har han udskudt yderligere to koncerter, han skulle have spillet i Madison Square Garden i New York den 13. og 14. juni.

Det skriver NBC New York.

Den nordamerikanske del af sangerens verdensturné står fortsat til at slutte den 3. juli med et show i Los Angeles, og hvor mange af de ni tilbageværende shows i USA der faktisk bliver afholdt er endnu usikkert.