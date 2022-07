Efter 17 års kamp: Her vil de give døende patienter en værdig afsked

For få hospicepladser

Næste skridt mod realiseringen af Hospice Østjylland er, at der skal udarbejdes nogle tegninger på, hvordan stedet skal tage sig ud.

- Jeg synes, at det er et flot sted at slutte et værdigt liv, siger Søren Erik Pedersen.

I 17 år har støtteforeningen kæmpet for at få et hospice til egnen. Foreningen har mere end 1000 medlemmer, der har samlet penge ind til formålet, og der er cirka en million kroner i kassen.