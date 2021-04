Dropper udeservering: - Det giver ikke mening

For at få svar på det sendte Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) i sidste uge et bekymringsbrev til alle aftalepartierne i Folketinget.



- Vi har lagt hårdt pres på og sagt, at de nu skal rubbe neglene, siger Jacob Niebuhr, der er formand for DRC, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brancheforeningen ønsker, at politikerne melder ud hurtigst muligt, hvordan kompensationsordningen og retningslinjerne bliver, hvis man åbner op.

- Det er for, at man kan begynde at lave en analyse af, om det overhovedet kan svare sig at åbne, under de forudsætninger der kommer. Får jeg større underskud af at åbne op? Det er det regnskab, man skal lave, lyder det fra Jacob Niebuhr.



De har nu fået at vide, at myndighederne vil komme med en udmelding inden weekenden. DRC forventer, at det er de steder, der i forvejen sælger take away, der vil åbne op for udeservering.

Drop coronapasset

Onsdag har et politisk flertal udenom regeringen meldt ud, at de mener, at regeringen skal droppe kravet om coronapas ved udeservering.