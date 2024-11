Festival melder udsolgt efter tre uger

20 dage.

Så længe gik der, inden Smukfest i Skanderborg kunne smække bøgeskovens billetluge i og melde udsolgt på partoutbilletter til næste års udgave af festivalen.

- Vi har solgt flere billetter end nogensinde på det her tidspunkt på året, og det er vi selvfølgelig enormt glade for. At det har taget lidt længere tid med partoutbilletterne skyldes i høj grad vores nye billetsystem, siger Trine Bang, der er indholdschef for Smukfest, til TV2 Østjylland.

Flere varer på hylderne

Omtrent 30.000 partoutbilletter lå klar på lageret, da der blev åbnet for salget, men det var ikke de eneste armbånd, man kunne købe til at pryde håndleddet næste sommer.

Alle billettyper var nemlig tilgængelige, så man også kunne købe sig adgang til specifikke dage, og det er der ifølge indholdschefen en god grund til.

- Vi ville give folk muligheden for at købe det armbånd, de gerne vil have på første dag, så de havde mulighed for at strikke den festival sammen, der passer dem bedst, siger Trine Bang.

Dermed har udvalget af armbånd været større i år end tidligere, hvor endagsarmbåndene først er blevet tilgængelige i løbet af foråret.

Ti procent på tre uger

Få timer efter billetsalget startede tidligere på måneden, blev der meldt udsolgt på fredags- og lørdagsarmbånd, mens der var omkring ti procent partoutarmbånd tilbage.

Og der skulle altså gå lige knap tre uger, inden de ti procent var afsat.