De drømte om en friskole - nu er drømmen brast

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, siger Birgitte Elisabeth Schøler.

Bureaukrati bristede drømmene om friskolen Bjergets Naturfriskole på Himmelbjerggaarden

I foråret var det ellers en glad initiativgruppe, der kunne fortælle, at der bare lige manglede de sidste godkendelser fra Undervisningministeriet, inden skolen var klar til åbning.

Det var imidlertid de godkendelser, som endte med at være det, der slukkede drømmene. De kom nemlig ikke.

- Jeg forstår godt, at ministeriet er nødt til at gøre deres arbejde og kontrollere, og de skal være sikre på, at det, vi melder ud, kommer til at ske, men jeg kunne godt have ønsket noget mere dialog, siger Birgitte Elisabeth Schøler.

Hvem er "vi"?

Der var en række lavpraktiske krav, som skolen ifølge ministeriet ikke havde opfyldt, og som ifølge Birgitte Elisabeth Schøler hurtigt blev efterkommet.

Noget af det, ministeriet dog hævder, er, at der ikke er nok klarhed omkring, hvem der står bag skoleinitiativet.

Bjergets Naturfriskole ville leje sig ind i Himmelbjerggaardens lokaler. De ejes af Aslaug Færch, og ministeriet er af den opfattelse, at Aslaug Færch er den egentlige initiativtager. Det skyldes blandt andet, at hun har udtalt sig til medierne om det nye friskoleinitiativ med betegnelsen "vi", på trods af at hun ikke er en del af initiativet.