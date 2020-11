Dannebrog i byrådet deler vandene

Men hvorfor deler vores fælles flag vandene på den måde? Historiker Benno Blæsild forklarer, at flaget er blevet et symbol på debatten om danskhed over de seneste 25 år.

- I takt med, at vi skulle forholde os til, at nogle var tilflyttere, så blev der lidt murren i, hvad det vil sige at være dansk. I det spil er der nogen, der bliver gladere for flaget og nogen, der bliver mindre glade for flaget, siger han.

I Skanderborg håber Thomas Cordtz, at han kan få flere danske symboler ind i byrådssalen i fremtiden. Men først gælder det Dannebrog.