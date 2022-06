Danmarks største Helmig-fan: Venter gerne seks timer i kulden

Der er mange øjeblikke, hun gerne vil fremhæve efter mere end 30 år som Helmig-fan. Men klarest står en koncert på Northside i 2017.



- Op til havde der stået en masse i medierne om, at han ikke hørte til der, og jeg var bange for, at folk ville begynde at kaste med øl eller forlade koncerten, siger Pia Sørensen Vejle.

Men alle bekymringerne blev bragt til skamme. Allerede inden Thomas Helmig kom på scenen, begyndte en flok at synge, og kort efter gjaldede hele pladsen.

- Ligegyldigt hvor stor eller lille fan man er, så kender man sangene. Det var vildt og så fantastisk, siger Pia Sørensen Vejle.

Mere end to års ventetid

Tilbage i køen foran Salling gik der mange timer, før der kom andre til i køen. Alligevel betyder de seks timer i kulden ikke noget for Pia Sørensen Vejle. Hun sikrede sig en plads forrest i køen til en signeret billet.

- Jeg gør nok lidt mere end de fleste, siger Pia Sørensen Vejle.

Dengang havde hun ingen anelse om, at der ville gå mere end to og et halvt år, før hun kunne indløse billetten. Og først da de begyndte at sætte scenen op denne uge, turde hun tro på, at det var nu.

- Jeg tror, det bliver et lige så stort sus, der kommer, som på Northside, for hjemmebanen kan noget særligt. Men jeg er lige glad, hvor han spiller, jeg kommer, siger hun.