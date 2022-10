Danmarks måske største spøgelse? Anette, Eva og Lærke syer 200 kilo lagener

200 kilo hvide lagener, to kilometer sytråd og en kran. Det er opskriften på Danmarks måske største spøgelse, som lige nu er ved at blive lavet i Gl. Rye.



Det er Lærke Frost, der er kustode - eller museumsvært, på Gl. Rye Mølle, der har sat projektet i gang, efter hun sidste år var ærgerlig over, at hun ikke havde fået gjort noget ud af halloween.

- Møllen har jo fuldstændig facon som et spøgelse, så den skal da klædes ud som spøgelse til halloween. Det er dels for at få møllen mere i spil i byen, men også fordi, møllen har 150 års jubilæum i år, og derfor var det oplagt at markere det, siger Lærke Frost til TV2 Østjylland.