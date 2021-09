Claus er vinbonde i Danmark: - På grænsen af, hvad der kan lade sig gøre

En af fordelene ved at have vinstokke på sine marker frem for mere klassisk landbrug er for Claus Justsen, at det giver mere liv på gården. Langt de fleste er nemlig en smule interesserede i vin og kommer gerne på besøg til diverse arrangementer.

Og så er der jo det pirrende element i, om det overhovedet kan lade sig gøre at producere god vin i Danmark, hvor vejret ikke altid er til at regne med.

- Det er måske lige på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre, men det ku’ være sjovt, hvis det lykkes. Og det er måske det, der fænger, siger han.

Gennem 2021 har man været udfordret af et koldt forår, ligesom august ikke helt nåede de rette temperaturer.