Carl kan ikke gå til spejder: Nu tager hans mor kampen op

- Jeg elsker bare spejder, siger Carl.

Men selvom 11-årige Carl fra Skanderborg drømmer om at få en spejderuniform på, er der ikke en eneste spejderklub for ham i hele Jylland.

Carl har nemlig diagnosen Cereberal Parese – en hjerneskade der gør, at han har fysiske handicaps og kognitive udfordringer og derfor har brug for ekstra støtte.



Kirsten Malte Iversen, der er mor til Carl, har derfor besluttet sig for at forsøge at starte en spejdergren op for børn med handicap, en såkaldt socialspejd.

- Det ville være så fedt at kunne tilbyde det her til Carl, men lige så meget også at kunne tilbyde det til hans venner, siger Kirsten Malte Iversen.