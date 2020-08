Brok og klager over unges svineri: Så tog Viggo og gutterne sagen i egen hånd

Sønder Ege Strand ved Knudsø i Ry bliver flittigt besøgt af børnefamilier og badeglade gæster om dagen og festglade unge om aftenen og natten.

- Det er en badestrand og så er der halvtag med bænke. Så vi unge hænger ud der og holder fester, fortæller 14-årige Viggo Thorbjørn Jeppesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Studiestart: Fester aflyses og rusugen bliver alkoholfri

Problemet er, at de unge ikke altid får ryddet op efter sig. Det skaber ofte debat i den lokale Facebookgruppe, hvor der bliver lagt billeder op af smadrede flasker og efterladte dåser.

- Selvfølgelig er det fair nok, når vi ikke rydder op. Men der er næsten aldrig nogen, som kommer med løsninger, fortæller Viggo.

Vi ville gerne vise, at der også er nogle unge, som også kan rydde op uden at smide med alt. Viggo Thorbjørn Jeppesen, 14 år fra Ry.

En aften sad han og vennen Mikkel og hyggede sig ved søen.

- Jeg sad på en af bænkene. Og så vidste jeg, at der var kommet mange klager og folk brokkede sig over smadrede flasker, fortæller Viggo Thorbjørn Jeppesen.

Der er jo nogle, som rydder op. Jeg plejer aldrig at gå som den sidste, da jeg kun er 14 år og skal tidligt hjem. Viggo Thorbjørn Jeppesen, 14 år fra Ry.

De kunne så se, at der lå flasker rundt omkring, og så ville de selv gøre noget.

- Der lå virkelig mange flasker. Så vi tog en skraldepose og samlede alle de flasker og dåser, som der var rundt omkring, fortæller han.

Vennen Gustav kom til og flere andre unge, som begyndte at hjælpe.

- Vi ville gerne vise, at der også er nogle unge, som også kan rydde op uden at smide med alt, siger Viggo Thorbjørn Jeppesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Viggo smed billederne med oprydningen op i den lokale Facebookgruppe, hvor det fik mange positive tilkendegivelser. Foto: Facebook

Læs også Silkeborg næsthårdest ramt: Smittetal stiger i boligområde

Hvad kan man gøre?

Drengene er rigtig glade for at komme ved Sønder Ege Strand med deres venner. Derfor vil de også gerne kunne blive ved med at komme det – også til næste år.

- Det er jo klart, at det kan vi ikke, hvis vi bliver ved med at svine så meget. Derfor valgte mine gode venner og jeg at rydde lidt op, fortæller Viggo Thorbjørn Jeppesen, som ikke tror, de unge glemmer at rydde op bevidst.

- Der er nogle, som er rigtig fulde og så tænker de ikke over det, siger han.

Han gør det selv, så vidt det er muligt – men han er der ikke altid til festen slutter. Og han er ked af, at det er alle unge, som får skylden for svineriet.

- Det er lidt uretfærdigt. Der er jo nogle, som rydder op. Jeg plejer aldrig at gå som den sidste, da jeg kun er 14 år og skal tidligt hjem, fortæller Viggo Thorbjørn Jeppesen.

Det er lidt uretfærdigt. Der er jo nogle, som rydder op. Jeg plejer aldrig at gå som den sidste, da jeg kun er 14 år og skal tidligt hjem. Viggo Thorbjørn Jeppesen, 14 år fra Ry.

Nu håber han, at deres initiativ for alle andre til at tænke lidt mere over, at man skal huske at rydde op. Og allerede i aften tager han derned igen.

- Ja, det regner jeg stærkt med. Jeg skal også derned og rydde op igen i aften, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også SOSU-elever kritiserer forhold: - Det er grotesk