Brødgate: Drengestreger eller mystisk persons (bag)værk?

Er du brødflov, så skal du måske overveje at tage en tur til Stjær.

I den mindre by har flere indbyggere oplevet, at der er blevet lagt daggammelt brød foran deres dør.

Daniel Gehlert fandt et franskbrød foran sin dør en aften for et par dage siden.

- Jeg tror, det er drengestreger og lidt ligesom dørfis, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.