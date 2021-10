Brobisser vil genskabe Dagmars bro

Ifølge borgmester i Skanderborg, Frans Fischer, er det positivt for byen, at Dagmars Brobisser er opstået.

- Vi har brug for, at der er sådan nogle projekter, der fortæller DNA’et og den gamle kulturhistorie om, hvad det var for et sted, man engang kørte forbi her, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.