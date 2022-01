Brandvæsen til stede efter større gylleudslip

Brandvæsenet er til stede nær Ustrup i Skanderborg Kommune på grund af et større gylleudslip.

Det bekræfter operationschef hos Østjyllands Brandvæsen Anders Rathcke til TV2 ØSTJYLLAND.

- Ud fra de meldinger jeg har fået, er der sket et gylleudslip, og det er tilsyneladende løbet i nogle dræn og er på vej i nogle vandløb. Vi har folk på stedet i øjeblikket og arbejder på at få inddæmmet og begrænset udslippet, siger Anders Rathcke.

Årsagen er stadig ukendt

Hvor stort gylleudslippet er, kan brandvæsenet ikke sige på nuværende tidspunkt. Dog siger operationschefen, at det er i den "større kategori".

Ligeledes er årsagen også for tidlig at fastslå.

- Det vigtigste er at få standset udbredelsen, siger Anders Rathcke og understreger, at udslippet ikke udgør nogen risiko for omgivelserne.