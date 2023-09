Borgmester mister støtte: Melder sig ud af S

Malene Ringberg, der har siddet i byrådet for Socialdemokratiet i Skanderborg Kommune, har nu sagt farvel og tak til sit parti.

Det gør hun, efter byrådet har besluttet, at Skanderborg Kommune fra årsskiftet ikke længere skal være en del af VisitAarhus, men fremover selv skal stå for at tiltrække turister til området.

- For mig var det dråben. Jeg har slugt så mange kameler efterhånden og har summet over beslutningen i noget tid. Men det her var prikken over i'et, for jeg synes, det er meget forkert, at vi ikke samarbejder med landets næststørste by, som er kendt i store dele af verden, om at tiltrække turister, siger Malene Ringberg.

quote Det er der selvfølgelig nogen, der mener er forkert at gøre. Men jeg har lov til det Malene Ringberg, byrådsmedlem

Hun tog den endelige beslutning om at forlade Socialdemokratiet tirsdag, dagen inden byrådsmødet onsdag, hvor beslutningen blev stemt igennem. - Jeg meldte mig ind i partiet i 2015, så det er da vemodigt at melde sig ud. Jeg fældede også en lille tåre. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er det rigtige at gøre. Jeg tror stadig på de socialdemokratiske værdier, men jeg bryder mig ikke om den måde, partiet bliver drevet på, siger hun. Flere østjyske kommuner har overvejet at trække sig fra samarbejdet med VisitAarhus, men indtil videre er det kun Skanderborg, der rent faktisk har gjort det. Det skete med opbakning fra borgmester Frands Fischer (S), der nu altså mister en partifælle.

Frands Fischer (S) har ikke haft mulighed for at kommentere udmeldelsen fredag.