Borgere føler sig ikke hørt af kommunen

Men for Karen Trolle Schytter er det for sent at inddrage borgerne.

Men borgmester i Skanderborg Kommune Frands Fischer (S) forsikrer, at borgerne nok skal blive hørt.

- Vi kommer til at pege på nogle projekter i dag, som vi gerne vil arbejde videre med, og det er ikke ensbetydende med, at de skal blive til noget, det kan godt være, at den borgerinddragelse, der kommer, resulterer i, at der skal trykkes på nej-knappen, siger Frands Fischer.

100 procent grøn el

Kommunen har modtaget 15 ansøgninger om vedvarende energiprojekter forskellige steder i Skanderborg Kommune, og det er nogle af dem, politikerne skal vælge at arbejde videre med sammen med lokalsamfundene, projektudvikleren og administrationen.

Men selv om der bliver sat gang i borgerinddragelse, så gør det ikke Karen Trolle Schytter mere tryg.

- Man kan risikere, at vi som almindelige mennesker, som ikke er specialister, kommer til at sidde til bords med nogle store professionelle spillere, som har rig adgang til advokater og alt muligt andet. Forvaltningen har jo et ønske om at opfylde politikernes målsætning om 100 procent selvforsyning med grøn strøm i 2030, så jeg synes, der er en asymmetri i det set-up.

Politikerne i Skanderborg Kommune vil producere grøn el svarende til 100 procent af forbruget i 2030. For at nå målet skal der findes plads til 43 vindmøller eller cirka 500 hektar solceller.

Borgmester vil gerne tage ansvar

Ifølge borgmesteren, har man prøvet at lave en proces, hvor borgerne bliver inddraget langt tidligere, end de plejer at gøre. Men derfor giver demonstrationen stadig stof til eftertanke.

- Når borgere ikke føler, de bliver hørt, så tager vi det ind, og vi vil også gerne tage et ansvar for, at vi måske ikke har været gode nok til at forklare processen omkring det her, siger Frands Fischer.

Karen Trolle Schytter ser gerne, at politikerne træder et skridt tilbage, og genovervejer processen og planen.

At politikerne lytter til jer, er jo ikke det samme, som at I får jeres vilje. Er I indstillet på det?

- Selvfølgelig er det ikke det samme, men jeg synes, at vi indtil nu har manglet, at politikerne kan se perspektiverne hos de borgere, der bor i de områder, som er udpeget, siger Karen Trolle Schytter.