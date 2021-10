Beredskabsmeddelelse: Brand i fabrik i Galten - beboere skal gå inden døre og lukke vinduerne

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der udbrød kl. 1400 brand i fabrik på Frichsvej 35, 8464 Galten.

Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i øst for branden nærmere defineret øst for Østergårdsvej i Galten og med østlig begrænsning på Frøkjærvej i Skovby, skal gå inden døre, og lukke døre og vinduer og evt. ventilation og søge information hos DR og TV2.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte søge egen læge eller alternativt lægevagten. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Det forventes, at branden vil være under kontrol og at varslingen kan ophæves ca. kl. 2200.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.