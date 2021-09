Bekymret forælder: Politikerne svigter vores handicappede børn

- Det er ikke sikkert, at alle kommer til at elske det, men vi håber, at vi finder nogle løsninger, så alle kan se sig selv i det. Vi er gået ind i det, for at sikre de bedst mulige vilkår for de børn og unge med særlige behov, som går på Hørningskolen nu og for fremtiden.



- Vi lytter til bekymringerne

Trine Frengler siger, at de vil lytte til de bekymringer, som forældrene har, og tage dem med i overvejelserne. Derfor tager det længere tid end forventet, før der er en beslutning.

- Hvis vi var ligeglade, så havde vi bare truffet beslutningen om Pavillon 5. Det, at vi giver det en omgang mere, er et udtryk for at lytte til bekymringerne og finde en løsning, som er langtidsholdbar, siger Trine Frengler.

Så det har ikke noget med kommunalvalget at gøre?

- Uanset hvad jeg siger, så vil nogen sige, at det har det, men det gør det ikke fra mit synspunkt. Det handler om at finde de bedst mulige løsninger for alle.

Oprindeligt skulle Hørningskolen være flyttet i slutningen af 2023. Indtil der er en endelig løsning, ved de ikke, hvornår det bliver.