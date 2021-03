Annika rykker et skridt nærmere drømmegymnasiet med nyt forslag

Senest den 1. maj får hun og de andre ansøgere endeligt svar på, hvilket gymnasium de er blevet optaget på.

Prognose holdt ikke stik

Baggrunden for indstillingen skal ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau (S) findes i, at flere unge har søgt Skanderborg Gymnasium end forventet.

- Prognosen for Skanderborg Gymnasium har vist sig ikke at holde helt stik. Derfor er det fornuftigt, at regionsrådet nu lægger op til at tilpasse kapaciteten, og der er fundet en god løsning, der tilgodeser flest mulige elever. Samtidig er det vigtigt at understrege, at kapacitetslofterne og dermed fordeling af elever er et nødvendigt tiltag, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S), i en pressemeddelelse.



En række østjyske gymnasier i Aarhus-området samt Skanderborg og Favrskov Gymnasium har et såkaldt kapacitetsloft - et loft over, hvor mange elever de må optage, bestemt af regionsrådet og Børne- og Undervisningsministeriet.

Det blev vedtaget den 15. marts i år, hvor regionsrådet desuden vedtog, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej skulle nedlægges.