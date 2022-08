Anmeldere: Smukfest-hovednavn hævede niveauet

Hos B.T. under man sig over skemalæggerne, som havde sat Gorillaz til at lukke Bøgescenen lørdag.

- Deres musik passer ikke til en natteafslutningsfest på Smukfest, hvor en stor del af publikum kun kender to sange og hurtig kommer til at kede sig i blandingen af eksperimenterende støjpop og melankolske indie-ballader, skriver Kristian Dam Nygaard.

Anmelderen konstaterer, at der var langt færre gæster til tegneseriebandets optræden end til Thomas Helmig, som havde givet koncert på samme scene bare en time forinden.

Desuden kunne Damon Albarn sagtens have udvalgt flere hits til sætlisten, skriver B.T.

- Damon Albarn kunne effektivt have læst rummet og valgt at kickstarte en fest med et af Gorillaz' største hits, men valgte i stedet at udfordre med et par af projektets nyere sange, der slet ikke har haft samme gennemslagskraft, som de numre, der i sin tid gjorde bandet til et hovednavn rundt omkring i verden, lyder det fra B.T..