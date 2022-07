Afslag til genrejsning af ikonisk, nedbrændt bygning

Hun har sammen med sin mand, Pasquale Ceravolo, drevet hotellet de sidste 21 år. Og Miljøstyrelsens afvisning kommer som en overraskelse for dem.

- Vi har været i en lang og god dialog med Miljøstyrelsen, og vi har forsøgt at tilpasse projektet. Så det var ikke det, vi regnede med, siger hun.

Ifølge Kristina Ceravolo er Miljøstyrelsens afvisning givet med en begrundelse i størrelsen og udtrykket på det nye Hotel Julsø, samt at stedet går fra at være en restaurant til at have hoteldrift.