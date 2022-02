Ægtepar fik 22.000 i minuttet fra fremmede

I praksis bliver stalden etableret på Hanstedgaard, som ligger ved Horsens og i forvejen leverer æg til Dueholm.

Har ikke brug for pengene

For Jesper Juul handlede idéen om at crowdlende 400.000 kroner ikke om at få finansieret forsøgsstalden, for pengene rækker ikke ret langt.

Alene en ansat i årevis vil koste meget mere. Og så er stalden ikke engang bygget, som Jesper Juul bemærker.

- For os var det egentlig ikke et spørgsmål om at rejse nogle penge. Vi kunne bare have trukket det på kassekreditten, men vi vil bare gerne give forbrugerne mulighed for at være med på det her, siger Jesper Juul, der altså brugte pengerejsningen som en måde at stikke den berømte finger i jorden.