46-årig fængsles på psykiatrisk afdeling efter øksevold

Et færdselsuheld mellem Ry og Skanderborg udviklede sig mandag aften til en alvorlig forbrydelse, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Her overfaldt en bilist en anden med en økse. Bilisten, der er 46 år og fra København, blev anholdt kort efter episoden og sigtet for at have forsøgt at slå den anden ihjel.