16-årig dømt for knivvold: Punkterede lunge på offer

Retten i Horsens idømte fredag en 16-årig mand fra Hørning en ungdomssanktion og advarsel om udvisning af Danmark for blandt andet grov vold begået mod en 20-årig mand tilbage i februar i år.

Er du tilfreds med dommen?

-Ja, dommen faldt efter anklagemyndighedens påstand, siger Christina Bork Hansen, som er specialanklager for anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi og førte sagen.



Knivstikkeri i bus

Den 16-årige blev ved retten fredag dømt for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, ved at have stukket den nu 20-årige med tre knivstik. Den dømte erkendte dog kun at have stukket ham to gange. Han blev yderligere også dømt for overtrædelse af knivloven.